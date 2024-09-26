INSP e DNS alertam para riscos sanitários após chuvas intensas nas ilhas do Norte

O Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP) e a Direção Nacional de Saúde (DNS) emitiram um alerta à população das ilhas de São Vicente e Santo Antão devido às chuvas intensas provocadas pela tempestade Erin, que aumentam o risco de doenças transmitidas por mosquitos e de outros problemas de saúde. As autoridades recomendam medidas de prevenção, como eliminação de águas paradas, uso de repelente e cuidados com alimentos e ambientes alagados.

Entre as recomendações estão a eliminação de água acumulada em recipientes, a cobertura de depósitos de armazenamento, o uso diário de repelente e roupas que protejam braços e pernas. As autoridades desaconselham ainda banhos no mar durante este período.

Além das precauções contra mosquitos, o INSP e a DNS alertam para outros riscos relacionados às chuvas, incluindo contaminação de alimentos e água, deslizamentos de terra e acidentes com cabos elétricos caídos. É recomendado que frutas e legumes sejam bem lavados e que alimentos que tiveram contacto com água de inundação sejam evitados.

O comunicado lembra também a importância da saúde mental, incentivando a população a procurar apoio junto de familiares, vizinhos ou profissionais de saúde em casos de ansiedade ou tristeza. Pessoas com doenças crónicas devem manter a medicação habitual.