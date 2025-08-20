Continuam as buscas para localizar as pessoas desaparecidas em São Vicente

O ministro da Administração Interna (MAI), Paulo Rocha, garantiu esta quarta-feira, 20, os esforços para localização de desaparecidos na ilha de São Vicente, após a tempestade de 11 de Agosto.

Paulo Rocha deu essa garantia à margem da visita realizada esta manhã à estação de captação de água em João Ribeiro, em São Vicente, onde alertou para os perigos decorrentes das novas construções em áreas de risco.

O governante confirmou que duas mulheres continuam desaparecidas, mas garantiu que as buscas, conduzidas pela Guarda Costeira com o apoio da Marinha Portuguesa, prosseguem em todas as zonas, com especial atenção às áreas marítimas. “Não vamos parar. Vamos continuar até nossas energias permitir”, afirmou.

Sobre as construções nas encostas, o ministro da Administração Interna destacou o trabalho que tem sido realizado pelo Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB) na sinalização das zonas de risco, bem como no desalojamento e acomodação das famílias afectadas.

Paulo Rocha reforçou ainda o apelo para que a população evite reconstruir nos mesmos locais, “uma prática que eleva os riscos e aumenta a vulnerabilidade”.

O MAI fez um apelo especial às entidades e cidadãos envolvidos na mobilização de apoios, para promoverem uma melhor coordenação, sobretudo com a Protecção Civil e a Câmara Municipal de São Vicente, de modo a garantir a segurança e o bem-estar das comunidades afectadas.

Em relação à drenagem das águas, o Ministro da Administração Interna reiterou o compromisso com os esforços em curso, informando que, ainda esta manhã, os equipamentos da estação de bombagem em “Caisim”, Mindelo, já foram recuperados.

“Neste momento, as energias estão focadas na Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), para possibilitar o bombeamento e a recuperação dos equipamentos danificados”, destacou.

Paralelamente, os camiões cisterna continuam a actuar no desentupimento das caixas de esgoto nas diversas ruas da cidade. “É um trabalho gigantesco, pelo que queremos agradecer a todos que estão empenhados neste trabalho”, sublinhou.