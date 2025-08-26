​Grupo ETE em Cabo Verde solidariza com a ilha de São Vicente

O Grupo ETE em Cabo Verde informou nesta segunda-feira, 25, que mobilizou, desde o passado dia 11 de Agosto, diversos recursos humanos e logísticos para apoiar a população da ilha de São Vicente, afectada pela tempestade Erin.

Numa nota enviada, o Grupo ETE em Cabo Verde avisa que, em cooperação com a Protecção Civil e em articulação com associações locais, foram assegurados vários apoios.

O grupo avançou que com o Transinsular Cabo Verde, o navio BMI Express transportou para a cidade do Mindelo contentores com materiais solidários, contendo bens alimentares, roupas, medicamentos e artigos de primeira necessidade, provenientes das ilhas do Sal e de Santiago.

A CV Interilhas realizou uma viagem extraordinária dedicada ao transporte de materiais solidários, garantindo a sua entrega à Protecção Civil em São Vicente.

O ETE Logística Cabo Verde prestou apoio na recolha e consolidação dos materiais solidários, permitindo a sua preparação e envio eficiente para São Vicente.

Já o S&C Cabo Verde disponibilizou apoio técnico especializado, em coordenação com a Marinha de Guerra Portuguesa, reforçando as operações de recuperação de infraestruturas críticas.

O Grupo ETE em Cabo Verde garante que continuará a apoiar as ilhas afectadas, em articulação com o Estado de Cabo Verde e sob a coordenação da Cruz Vermelha de Cabo Verde, entidade oficialmente responsável pela gestão de donativos e operações humanitárias em todo o território nacional.