Câmara Municipal do Sal remove painéis publicitários sobre jogos de azar

A Câmara Municipal do Sal removeu vários painéis publicitários relativos a actividades de fortuna e azar que tinham sido instalados em algumas vias públicas do concelho.

Em comunicado, a autarquia explicou esta quarta-feira que a decisão foi tomada por considerar que este tipo de conteúdos atentam contra a matriz cristã que caracteriza Cabo Verde e desrespeitam os valores culturais e identitários da sociedade cabo-verdiana.

A mesma nota sublinha ainda o compromisso da edilidade em garantir que os espaços públicos do município reflitam o sentido de identidade coletiva e assegurem o respeito pelas tradições, crenças e valores que fortalecem a convivência harmoniosa entre os munícipes.

De referir que o Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) informou hoje que apresentou uma queixa formal à Autoridade Reguladora para a Comunicação Social (ARC) contra a empresa Casino Royal,alegando que reproduzem estereótipos de género que perpetuam a objetificação e sexualização das mulheres, contribuindo para as desigualdades e discriminação de mulheres e meninas.