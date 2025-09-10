País

ICIEG denuncia cartazes publicitários que sexualizam mulheres no Sal

PorSheilla Ribeiro,10 set 2025 16:25

O Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) informou hoje que apresentou uma queixa formal à Autoridade Reguladora para a Comunicação Social (ARC) contra a empresa Casino Royal, após denúncias públicas relativas a cartazes publicitários afixados em Santa Maria e Espargos, na ilha do Sal.

Segundo o ICIEG, os materiais divulgados pela empresa, em locais visíveis e próximos de escolas do ensino básico e secundário, reproduzem estereótipos de género que perpetuam a objetificação e sexualização das mulheres, contribuindo para as desigualdades e discriminação de mulheres e meninas”

Na nota, a instituição apela à retirada imediata dos cartazes e sublinha a necessidade de promover conteúdos publicitários que respeitem a dignidade das mulheres e meninas, sem recurso a imagens ou mensagens que reforcem construções sociais discriminatórias.

