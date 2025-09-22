Ordem dos Advogados de Cabo Verde adopta nova imagem institucional

A Ordem dos Advogados de Cabo Verde (OACV) passa a ter uma nova identidade visual, incluindo logótipo e cédulas profissionais, segundo o Boletim Oficial de sexta-feira, 19.

Segundo a resolução, a mudança representa um passo estratégico de modernização e reforço da identidade da OACV, adequando-a às actuais tendências de comunicação visual e simbólica, sem perder os traços distintivos que consolidaram a sua reputação ao longo de quase 25 anos de existência.

O novo logótipo, descrito como clean e minimalista, inspira-se em dois pilares sendo a primeira as três barras verticais, que representam Independência, Integridade e Verticalidade, e as dez estrelas, símbolo da unidade nacional e da coesão da classe.

O lema da instituição, In Ardua Tendi Virtus, mantém-se como elemento orientador e faz parte da composição visual.

As cores adoptadas, vermelho escuro profundo, preto muito escuro com toque de cinzento e bege dourado suave, procuram transmitir sofisticação, tradição, modernidade e ligação à identidade cabo-verdiana.

Segundo a mesma fonte, a tipografia, por sua vez, foi escolhida para reforçar valores de prestígio, confiança e estabilidade.

A renovação da imagem estende-se também aos documentos institucionais. Foram aprovados os novos modelos de cédula profissional de advogado, de advogado estagiário e do Bastonário, que substituirão gradualmente as versões anteriores.

O Boletim oficial especifica que a decisão foi aprovada em sessão do Conselho Nacional da OACV, realizada a 23 de Maio de 2025, e assinada pelo Bastonário e Presidente, Júlio Martins Júnior, pelo 1.º Vice-Presidente, Oliver Araújo, e pelos restantes vogais.