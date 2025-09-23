Ordem dos Enfermeiros aprova regulamento para atribuição do título de enfermeiro especialista

A Ordem dos Enfermeiros de Cabo Verde (OENFCV) aprovou o Regulamento de Atribuição do Título de Enfermeiro Especialista, instrumento normativo que permitirá, pela primeira vez, o reconhecimento formal da especialização profissional dos enfermeiros no país.

A decisão foi tomada na Assembleia Geral realizada a 13 de Setembro e publicada esta segunda-feira, 22, no Boletim Oficial.

De acordo com a resolução, a medida surge da necessidade imediata de valorização profissional no quadro do novo Plano de Carreiras, Funções e Remunerações (PCFR), que prevê a categoria de enfermeiro especialista apenas mediante o reconhecimento pela Ordem da respectiva formação pós-graduada.

O Regulamento agora aprovado estabelece os requisitos para a candidatura, incluindo a obrigatoriedade de licenciatura em Enfermagem, inscrição activa na Ordem e conclusão de formação pós-graduada numa área clínica de especialização, com um mínimo de 1.620 horas, das quais metade em estágio prático.

Já o curso de especialidade em enfermagem obstetra, previsto na Portaria n.º 10/2010, beneficia de reconhecimento automático.

Segundo o Boletim Oficial, o processo de atribuição do título será conduzido pelo Conselho Directivo, com base na avaliação de um júri composto por enfermeiros especialistas.

A decisão final deverá ser tomada no prazo de 35 dias úteis após a submissão do pedido e, em caso de deferimento, será registada na cédula profissional do enfermeiro.

A Ordem prevê ainda uma segunda fase regulamentar, que contemplará a certificação de competências acrescidas e medidas de compensação para profissionais cuja experiência e contributo sejam relevantes, mas que não cumpram integralmente os requisitos mínimos de formação.

Foto: depositphotos