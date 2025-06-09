Financiamento e bolsas insuficientes mantêm-se como desafios do ensino superior

O financiamento, as bolsas de estudo insuficientes para os estudantes que vão para o estrangeiro e o facto de muitos jovens que partem com a intenção de estudar não chegam sequer a ingressar no ensino superior, são alguns dos principais desafios que o ensino superior em Cabo Verde continua a enfrentar.

Declarações feitas pelo diretor-geral do ensino superior, Romualdo Correia, na abertura da conferência “Futuro Superior: decisão, transição e desafios dos estudantes cabo-verdianos no Ensino Superior em Portugal”, que decorre hoje na cidade da Praia.

“Nesse momento, há três grandes desafios. Um dos desafios tem a ver com o financiamento do ensino superior; digamos que é um desafio crítico tanto em Portugal como aqui em Cabo Verde. No caso concreto do sistema português, tem a ver com o valor das bolsas, que é relativamente insuficiente e não cobre sequer o custo do alojamento nessa altura. Este ano estava em cima da mesa a atualização desse valor, mas o Governo optou por alargar o número de beneficiários. É uma decisão política que tomámos nesse sentido, mas estamos cientes deste desafio”, afirmou.

Sobre o facto de muitos estudantes que vão para Portugal acabarem por não ingressar no ensino superior, o responsável alerta que o país corre o risco de perder um dos seus maiores ativos.

“Um outro desafio é que, nesse momento, há alunos que vão para Portugal e uma parte substancial sequer entra numa universidade, o que significa que Cabo Verde, neste caso em particular, está a perder o seu activo”, avançou.

Romualdo Correia sublinha que a meta do Governo é criar condições para a capacitação das pessoas e tornar o sistema de ensino mais inclusivo…

“Nós temos como meta trabalhar no sentido de fazer com que as pessoas se capacitem em Cabo Verde. Há um estudo que já foi finalizado sobre o sistema de financiamento do Ensino Superior aqui em Cabo Verde. Este estudo vai ser intensamente socializado com as universidades e com vários outros actores. Neste particular, o compromisso deste Governo é que ninguém pode ficar sem estudar por falta de financiamento. Todas as pessoas que querem estudar vão poder estudar, porque o sistema tem de ser inclusivo, no sentido de levar em consideração as camadas mais vulneráveis, nomeadamente o grupo 1 e o grupo 2 do cadastro, e depois também premiar os bons alunos”, ressaltou.

Na conferência “Futuro Superior: decisão, transição e desafios dos estudantes cabo-verdianos no ensino superior em Portugal”, foi apresentado um estudo sobre as expectativas e intenções dos alunos do 12.º ano.

O levantamento mostra que a maioria quer prosseguir os estudos em Portugal, mas muitas vezes falta informação.