Nova avaria mantém cortes programados de electricidade em Santiago

A Empresa Pública de Electricidade de Cabo Verde (EPEC) informou esta segunda-feira que a ilha de Santiago continua a enfrentar cortes programados de electricidade devido a uma avaria registada no Grupo 8, na noite de domingo, dia 5, por volta das 22h30. Situação só deve ficar estabilizada no final deste mês.

Segundo a EPEC, desde a madrugada, equipas da empresa, do fabricante do equipamento e de um consultor externo têm trabalhado para identificar a causa da falha e resolver o problema. O primeiro diagnóstico aponta para uma fuga de combustível como causa provável, relacionada com parafusos desapertados na ligação do tubo à bomba.

A empresa adianta que apesar de várias tentativas de arranque do motor, o Grupo 8 ainda não voltou a entrar em funcionamento. Com apenas dois dos seis grupos geradores da ilha actualmente operacionais, a produção de electricidade mantém-se insuficiente, obrigando a cortes programados até à resolução definitiva da avaria.

A EPEC anunciou que grupos móveis alugados, provenientes do estrangeiro e previamente anunciados em conferência de imprensa, deverão chegar a Santiago a 28 de Outubro. A chegada destes equipamentos permitirá reforçar a segurança e a capacidade de produção, contribuindo para estabilizar o fornecimento de electricidade e reduzir a ocorrência de cortes.