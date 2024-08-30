​Manuais Escolares do 11º Ano disponíveis no site do Ministério da Educação

O Ministério da Educação anuncia que os Manuais Escolares do 11.º Ano já se encontram disponíveis, em versão digital, no seu site oficial, para utilização dos alunos, professores e demais agentes educativos.

A mesma fonte informa que estão disponíveis para download dez manuais que cobrem as disciplinas de Português, Francês, Filosofia, Física e Química, Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Humanas, Biologia e Geologia, Economia, Geometria Descritiva, Introdução à Economia e Organização e Gestão Empresarial e Financeira.

Já os manuais das disciplinas de Matemática, Matemática Aplicada às Artes e Inglês do 11.º ano serão disponibilizados antes do final deste mês.

“Recomenda-se a alunos, professores, encarregados de educação e demais agentes educativos que consultem o site do Ministério da Educação para acederem à lista completa dos manuais, do 1.º ao 11.º ano de escolaridade, para download”, refere.

O Ministério da Educação avisa ainda que os manuais do 12.º ano estarão disponíveis no início de 2026, antecipando o cronograma de elaboração dos materiais didáticos integrados no âmbito da Reforma Curricular.