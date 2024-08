​Manuais escolares disponíveis a partir de 2 de Setembro em todo o território nacional

O Ministério da Educação informou, hoje, que os manuais escolares do 1º ao 9º ano de escolaridade estarão disponíveis a partir do dia 2 de Setembro em todo o território nacional. Os manuais de todas as disciplinas poderão ser adquiridos nos postos de venda credenciados, como os Correios de Cabo Verde e livrarias/papelarias.

De acordo com um comunicado do Ministério da Educação, nas redes sociais, além da venda física, os manuais escolares estarão acessíveis online para consulta e download no site oficial do Ministério da Educação. Esta medida visa facilitar o acesso a todos os alunos e pais, garantindo que os materiais didáticos estejam ao alcance de todos. De acrescentar que para os alunos do ensino básico que fazem parte dos grupos 1 e 2 do Cadastro Social Único, os manuais escolares serão distribuídos gratuitamente, integrando os kits escolares. O Ministério da Educação reforça ainda que o Governo subsidia a produção dos manuais escolares através do Orçamento do Estado, permitindo que sejam vendidos a um preço social e fixo nas papelarias, livrarias, e outros pontos de venda autorizados. “Esta política visa garantir que todos os pais e encarregados de educação, independentemente da sua condição social e financeira, possam adquirir os materiais necessários para o ano lectivo”.

