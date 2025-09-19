Avaria em conduta principal provoca restrições no abastecimento de água na Praia

Uma avaria numa das condutas principais de água, localizada em frente ao Palácio do Governo, na Avenida Cidade de Lisboa, na cidade da Praia, está a afectar o abastecimento de vários bairros da capital.

De acordo com a empresa Águas de Santiago, em comunicado, a situação está a condicionar o fornecimento de água em bairros como Dinós, Kelém, Brasil, Meio de ASA, Prédios, Chã de Areia, Prainha, Gamboa, Fazenda, Plateau, Taíti, Bairro Craveiro Lopes, Achadinha, Vila Nova, Calabeceira Baixo, Moinho, Lém Cachorro, Paiol, Castelão, Jamaica, Lém Ferreira, Achada Grande Frente, Várzea, Terra Branca e Luar.

A equipa técnica encontra-se já no local e estima que o conserto completo da conduta possa demorar entre 2 a 4 dias.

"Contudo, estão a ser implementadas medidas alternativas para retomar a distribuição de água ainda hoje, de modo a minimizar os transtornos para a população", lê-se no documento..