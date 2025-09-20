​MS reconhece trabalho das equipas médicas chinesas em Cabo Verde

Ministro da Saúde reconheceu, hoje, o trabalho das equipas médicas chinesas em Cabo Verde, que atenderam, nos últimos 41 anos, 54212 pacientes em consultas, 6112 em estado crítico, 22560 internados, 27313 cirurgias e 16802 pacientes receberam tratamento de acupunctura.

Jorge Figueiredo fez esse reconhecimento, durante a cerimónia de rotação das equipas médicas chinesas (da 21ª para a 22ª equipa), onde recebeu ainda a pela primeira vez a visita de cortesia de uma Delegação da Comissão Provincial de Saúde de Sichuan.

Conforme o Ministro da Saúde, por meio de 21 equipas médicas chinesas que já passaram por Cabo Verde, num total de mais de 200 profissionais chineses, foram realizadas milhares de atendimentos e cirurgias, transmitidos valores de disciplina, rigor e humanismo médico, bem como a partilha de boas práticas clínicas que enriqueceram o nosso Sistema Nacional de Saúde.

“Lado a Lado com os nossos Profissionais de saúde os médicos chineses têm contribuído para salvar vidas, aliviar o sofrimento e levar os cuidados de saúde a quem mais precisa, nomeadamente nas áreas de cirurgia, pediatria, ginecologia, oftalmologia, medicina interna, acupunctura, deixando uma marca de excelência e dedicação” reforçou.

Além disso, o Ministro enalteceu ainda a cooperação com a República popular da China, considerando que não se limita ao ato clínico, mas sim a doação de equipamentos, construção de infraestruturas de saúde, formação continua de técnicos, entre outros.