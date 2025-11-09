​Navio Kriola retoma operações a partir de hoje

As viagens de reposição Santiago/Fogo/Brava, inicialmente programadas para os dias 6 e 8 de Novembro, serão realizadas nos dias 9 e 10 do corrente mês.
A CVI informa ainda que a viagem Santiago/Maio/Santiago, programada para hoje, 9, às 17h00, foi adiada para às 23h00.
De recordar que o navio registou uma falha técnica que impediu o arranque de um dos motores durante a preparação para a viagem Santiago/Fogo, no dia 6 deste mês.
Programação: 9 e 10 de Novembro:
9 de Novembro- Domingo
- -Santiago/Fogo – 08h00
- -Fogo/Brava – 13h00
- -Brava/Fogo – 15h00
- -Fogo/Santiago – 17h00
10 de Novembro- Segunda-feira
- -Santiago/Fogo – 23h00
11 de Novembro- Terça-feira
- -Fogo/Brava – 04h00
- -Brava/Fogo – 06h00
- -Fogo/Santiago – 08h00