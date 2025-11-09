País

​Navio Kriola retoma operações a partir de hoje

PorExpresso das Ilhas,9 nov 2025 9:19

A CV Interilhas informou hoje, na sua página na rede social, que o navio Kriola já se encontra operacional e retoma as operações a partir de hoje, 9 de Novembro, com partida da ilha de Santiago com destino à ilha do Fogo.

As viagens de reposição Santiago/Fogo/Brava, inicialmente programadas para os dias 6 e 8 de Novembro, serão realizadas nos dias 9 e 10 do corrente mês.

A CVI informa ainda que a viagem Santiago/Maio/Santiago, programada para hoje, 9, às 17h00, foi adiada para às 23h00.

De recordar que o navio registou uma falha técnica que impediu o arranque de um dos motores durante a preparação para a viagem Santiago/Fogo, no dia 6 deste mês.


Programação: 9 e 10 de Novembro:

9 de Novembro- Domingo

  • -Santiago/Fogo – 08h00
  • -Fogo/Brava – 13h00
  • -Brava/Fogo – 15h00
  • -Fogo/Santiago – 17h00

10 de Novembro- Segunda-feira

  • -Santiago/Fogo – 23h00

11 de Novembro- Terça-feira

  • -Fogo/Brava – 04h00
  • -Brava/Fogo – 06h00
  • -Fogo/Santiago – 08h00
Autoria:Expresso das Ilhas,9 nov 2025 9:19

Editado porDulcina Mendes  em  9 nov 2025 10:19

