MpD- Orçamento de Estado para 2026 instrumento de consolidação da estabilidade

O Orçamento de Estado para 2026 é um instrumento de consolidação da estabilidade macroeconómica. A posição é defendida pela deputada do MpD, Isa Miranda, em conferência de imprensa para balanço das jornadas parlamentares, realizada na manhã desta terça-feira.

“O Orçamento de Estado para o Ano Económico de 2026, no montante de 95.675 milhões de escudos cabo-verdianos, caracteriza-se como um instrumento de consolidação da estabilidade macroeconómica, de reforço do Estado social e da promoção da justiça e da inclusão. Apresenta como suas principais prioridades a diversificação da economia nacional, consolidação do crescimento com justiça social e reforço do papel do Estado social da inclusão e desenvolvimento sustentável e inclusivo”, afirmou.

A parlamentar destaca que o orçamento prevê um crescimento económico na ordem dos 6%, assim como a redução da taxa de desemprego.

“Os principais indicadores económicos apontam para um crescimento económico de 6%, uma inflação controlada de 1,6%, um déficit orçamental reduzido a 0,9% do PIB, uma taxa de desemprego de 7,3%, ou seja, os mínimos históricos, e uma dívida pública de 97,4%, inferior a 100%. Isto é o retrato de um orçamento de confiança que reafirma a credibilidade de Cabo Verde perante os cidadãos e os parceiros internacionais”,sustentou.

Isa Miranda afirma que este orçamento irá beneficiar mais de quatro mil e cem famílias com atribuição de bolsas de estudo, além de introduzir medidas para promover o acesso à habitação para os jovens.

“De registar ainda dentro da política de rendimentos a atribuição de bolsas de estudos, que beneficiarão 4.100 famílias. Sofreu um aumento de mais 500 bolsas de estudos, com uma dotação orçamental que passou de 484 milhões de escudos no ano de 2025

para 550 milhões de escudos no ano de 2026, a par das evocações externas de doentes, bonificação de crédito para habitação, pensão social e rendimento social de inclusão.

Para cada vez mais realizar a Constituição da República de Cabo Verde, particularmente junto da juventude cabo-verdiana, introduzimos neste Orçamento do Estado uma importante medida, denominada promoção do acesso à habitação”, frisou.

A primeira sessão plenária de novembro arranca esta quarta-feira, tendo como ponto central a discussão e aprovação, na generalidade, da proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para o ano económico de 2026.