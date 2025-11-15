Santiago Norte: Governo promete medidas idênticas a São Vicente para reconstrução das zonas afectadas pelas chuvas

​O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, assegurou hoje que o Governo está no terreno a avaliar as diversas situações provocadas pelas fortes chuvas na região Santiago Norte, e prometeu apoio idêntico àquilo que se fez em São Vicente.

“Nós fizemos uma reunião ontem no Conselho de Ministros e estamos já no terreno a fazer a avaliação das diversas situações, para logo a seguir alocar recursos e fazer a reconstrução das zonas afectadas, à semelhança daquilo que fizemos em São Vicente”, avançou.

Estas afirmações foram feitas à imprensa à margem do acto central comemorativo aos 155 anos da Polícia Nacional, ao ser questionado sobre as medidas a serem tomadas nesta região, após fortes chuvas, tendo sido decretado estado de calamidade.

A precipitação intensa registada não atingiu apenas o Tarrafal, mas também os concelhos de Santa Cruz, Santa Catarina e São Miguel, exigindo, segundo o chefe do Governo, uma resposta coordenada e urgente das autoridades.

“Em Santiago Norte verificamos, essencialmente, por exemplo, perda em relação aos operadores económicos, na agricultura e na pecuária. E infraestruturas, estradas, arruamentos, alguns equipamentos urbanos destruídos”, precisou, reafirmando apoio à população.

A chuva, que começou de forma calma durante a manhã de quinta-feira, 13, intensificou-se repentinamente no final da tarde, provocando cheias que afectaram várias zonas, tendo arrastado viaturas, animais, botes, condicionado vias, e registo de uma pessoa desaparecida no Tarrafal.

Recorde-se que o Governo havia declarado também estado de calamidade em São Vicente e Santo Antão, na sequência das chuvas intensas que se abateram sobre essas ilhas na madrugada de 11 de Agosto, tendo disponibilizado um pacote de medidas, que incluíram apoios e incentivos para a recuperação da vida profissional e empresarial das pessoas e sectores mais afectados.