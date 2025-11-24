Chuvas provocam derrocada parcial da bancada do Estádio Municipal de Kizomba em São Miguel

Segundo informou a Câmara Municipal de São Miguel, a zona afectada encontra-se isolada e está a ser alvo de monitorização contínua pelas equipas municipais.
A autarquia garante que, assim que as condições meteorológicas melhorarem, começarão os trabalhos de limpeza e reconstrução da estrutura danificada.
Enquanto decorrem estas acções, a população é chamada a respeitar toda a sinalização colocada no local e a evitar aproximar-se da área, por questões de segurança.
Mais cedo, a edilidade informou que, após as fortes chuvas de sábado, 22, e domingo, 23, as equipas da Câmara Municipal de São Miguel estão no terreno a trabalhar para restabelecer a normalidade na estrada de acesso à localidade de Pilão Cão. Embora a via já tenha sido reaberta, a circulação permanece condicionada.