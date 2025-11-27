Cabo Verde e Hungria assinam protocolo em sectores estratégicos

A assinatura teve lugar durante a segunda Sessão da Comissão Económica conjunta entre Cabo Verde e a Hungria, representada pela Vice-Secretária de Estado, Katalin Bihari.
Os sectores abrangem áreas como o comércio, investimento, água, saneamento, turismo, ensino superior, agricultura, segurança alimentar, cultura, desporto, inclusão social e a capacitação.
Katalin Bihari acredita que os maiores desafios ocorrem na agricultura, e neste sentido a Hungria reitera o seu apoio através de novas e mais sustentáveis práticas de produção.
A educação é outra área que considerou importante nesta cooperação, com Cabo Verde a participar por 8 anos consecutivos no programa de bolsas de estudo "Stipendium Hungaricum", numa quota anual de 20 jovens cabo-verdianos.
Por sua vez, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, José Luís do Livramento recordou que, mais recentemente, foram assinados novos instrumentos para áreas estratégicas como a água e saneamento, com destaque para a disponibilização de mais de 42 milhões de euros através de uma linha de crédito húngara para projectos de gestão de água e dessalinização.
José Luís do Livramento expressou profunda gratidão ao Governo da Hungria pela cooperação frutífera desenvolvida ao longo dos 50 anos de parceria com Cabo Verde.