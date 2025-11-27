Cabo Verde e Hungria assinam protocolo em sectores estratégicos

Cabo Verde e Hungria assinaram hoje um protocolo no âmbito do reforço da cooperação entre os dois países, que se traduz em compromissos concretos em sectores considerados estratégicos pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, José Luís do Livramento.

A assinatura teve lugar durante a segunda Sessão da Comissão Económica conjunta entre Cabo Verde e a Hungria, representada pela Vice-Secretária de Estado, Katalin Bihari.

Os sectores abrangem áreas como o comércio, investimento, água, saneamento, turismo, ensino superior, agricultura, segurança alimentar, cultura, desporto, inclusão social e a capacitação.

Katalin Bihari acredita que os maiores desafios ocorrem na agricultura, e neste sentido a Hungria reitera o seu apoio através de novas e mais sustentáveis práticas de produção.

A educação é outra área que considerou importante nesta cooperação, com Cabo Verde a participar por 8 anos consecutivos no programa de bolsas de estudo "Stipendium Hungaricum", numa quota anual de 20 jovens cabo-verdianos.

Por sua vez, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, José Luís do Livramento recordou que, mais recentemente, foram assinados novos instrumentos para áreas estratégicas como a água e saneamento, com destaque para a disponibilização de mais de 42 milhões de euros através de uma linha de crédito húngara para projectos de gestão de água e dessalinização.

José Luís do Livramento expressou profunda gratidão ao Governo da Hungria pela cooperação frutífera desenvolvida ao longo dos 50 anos de parceria com Cabo Verde.