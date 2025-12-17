CSU passa a permitir consulta directa de dados e elimina declarações em papel

O Governo anunciou hoje a disponibilização de uma nova funcionalidade no Cadastro Social Único (CSU), que permite às entidades competentes aceder de forma directa às informações dos utentes através da aplicação de consulta de dados.

Com a actualização, deixa de ser necessária a emissão e impressão da declaração do CSU em formato físico nas Câmaras Municipais.

As entidades gestoras de benefícios sociais passam a consultar, no próprio momento do atendimento, os dados dos beneficiários e dos respectivos agregados familiares, podendo extrair a declaração de forma imediata, rápida e segura.

Segundo o comunicado do Executivo, a medida insere-se no processo de modernização e digitalização do CSU, contribuindo para a redução das deslocações dos utentes, a eliminação de procedimentos em papel e a melhoria do atendimento, tanto para as famílias como para as instituições envolvidas.

A nova funcionalidade resulta de um processo de auscultação aos diferentes intervenientes do ecossistema do CSU, incluindo as entidades que utilizam o Cadastro como porta de entrada para a atribuição de benefícios sociais, numa lógica de participação e melhoria contínua dos serviços públicos.

Foto: depositphotos