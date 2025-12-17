CSU passa a permitir consulta directa de dados e elimina declarações em papel

Com a actualização, deixa de ser necessária a emissão e impressão da declaração do CSU em formato físico nas Câmaras Municipais.
As entidades gestoras de benefícios sociais passam a consultar, no próprio momento do atendimento, os dados dos beneficiários e dos respectivos agregados familiares, podendo extrair a declaração de forma imediata, rápida e segura.
Segundo o comunicado do Executivo, a medida insere-se no processo de modernização e digitalização do CSU, contribuindo para a redução das deslocações dos utentes, a eliminação de procedimentos em papel e a melhoria do atendimento, tanto para as famílias como para as instituições envolvidas.
A nova funcionalidade resulta de um processo de auscultação aos diferentes intervenientes do ecossistema do CSU, incluindo as entidades que utilizam o Cadastro como porta de entrada para a atribuição de benefícios sociais, numa lógica de participação e melhoria contínua dos serviços públicos.
Foto: depositphotos