Ministro garante entrada em funcionamento do navio Praia d’Aguada em “curto espaço de tempo”

O ministro do Mar garantiu no sábado, 20, na ilha do Maio, que o navio Praia d’Aguada deverá entrar em funcionamento num “curto espaço de tempo”, após a conclusão dos procedimentos técnicos e administrativos em curso.

Em declarações à imprensa, Jorge Santos explicou que a embarcação já estava programada para sair dos estaleiros, em São Vicente, mas a sua entrada em operação foi adiada para o cumprimento de critérios de certificação exigidos pelo Instituto Marítimo e Portuário (IMP).

“O Praia d’Aguada vai reforçar a linha Praia–Fogo–Brava–Maio, ou Maio–Praia–Fogo–Brava, num curto espaço de tempo. Trata-se de um navio com todas as condições de segurança para operar em qualquer porto do sul, independentemente das rampas”, afirmou.

Jorge Santos reconheceu a ansiedade das pessoas, sobretudo das ilhas do sul, face ao regresso do navio, sublinhando a importância do Praia d’Aguada para o transporte regular de pessoas e mercadorias.

Segundo o ministro, o Governo está empenhado em garantir que o navio entre em operação o mais rapidamente possível, assegurando simultaneamente todas as normas de segurança e certificação exigidas.