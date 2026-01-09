Falha de energia afectou temporariamente conectividade de instituições do Estado

Uma falha abrupta de energia na rede pública de abastecimento eléctrico, ocorrida na madrugada desta sexta-feira, 09, afectou um dos equipamentos de distribuição de conectividades da Rede Tecnológica Privativa do Estado (RTPE), deixando temporariamente algumas instituições sem acesso à rede.

Em comunicado, o Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSi) informou que a interrupção teve impacto directo na conectividade de determinados serviços, tendo sido accionadas de imediato as equipas técnicas para a resolução do problema.

Segundo a mesma fonte, a reposição da conectividade iniciou-se de forma progressiva e, neste momento, praticamente todas as instituições já se encontram operacionais.

As equipas continuam, entretanto, a trabalhar para garantir a reposição total do serviço.