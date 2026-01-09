Falha de energia afectou temporariamente conectividade de instituições do Estado

Em comunicado, o Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSi) informou que a interrupção teve impacto directo na conectividade de determinados serviços, tendo sido accionadas de imediato as equipas técnicas para a resolução do problema.
Segundo a mesma fonte, a reposição da conectividade iniciou-se de forma progressiva e, neste momento, praticamente todas as instituições já se encontram operacionais.
As equipas continuam, entretanto, a trabalhar para garantir a reposição total do serviço.