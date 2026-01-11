13 de Janeiro, Dia da Liberdade e da Democracia - Inauguração de monumento, conferências e festival cultural

O Governo vai, durante o mês de Janeiro, assinalar o 35.º aniversário do 13 de Janeiro com um vasto programa de actividades que inclui inaugurações, eventos académicos, iniciativas culturais, acções na diáspora e um festival de música.

De acordo com o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, o programa comemorativo arranca com a inauguração do Monumento à Liberdade e Democracia no dia 13 de Janeiro.

Paralelamente, o Executivo prevê a realização de aulas magnas em várias instituições de ensino superior, envolvendo a comunidade académica e promovendo a reflexão sobre o percurso democrático cabo-verdiano.

“Estas iniciativas vão decorrer a nível das universidades aqui em Cabo Verde, nomeadamente em Santiago e também em São Vicente”, disse.

O ministro avançou que o Arquivo Histórico Nacional irá promover uma exposição alusiva às mais de três décadas de democracia no país.

“O arquivo histórico irá realizar uma exposição sobre os 35 anos da liberdade e da democracia e teremos também conferências. Está igualmente prevista uma conferência internacional sobre o livro “Numa Sociedade Democrática”, avançou.

Diáspora

As comemorações estendem-se às comunidades cabo-verdianas espalhadas pelo mundo.

“Para além também da comemoração na diáspora cabo-verdiana, a nível da Europa, África e os Estados Unidos, nomeadamente em Lisboa, Dakar e em Brockton”, indicou.

A vertente cultural terá igualmente um lugar de destaque, com a organização de um festival de música e de expressão artística, integrado nas celebrações do 13 de Janeiro.

“Teremos um festival de música, uma área mais cultural, também um festival da liberdade e democracia, no dia 13 de Janeiro, no seguimento da inauguração do Monumento à Liberdade e Democracia”, sublinhou.

Questionado sobre o diferencial das comemorações deste ano, Augusto Veiga frisou que, para além do tradicional acto central, haverá uma abordagem mais abrangente e temática.

O ministro recordou que a sessão solene na Assembleia Nacional, organizada pela Assembleia Nacional, mantém-se como o momento alto.

“Relativamente às comemorações do 13 de Janeiro por parte do Governo, será um mês da liberdade e democracia e como é o 35.º aniversário, já as comemorações são mais temáticas”.

Segundo explicou, trata-se de uma celebração pensada para envolver todos os cabo-verdianos, tanto residentes no país como na diáspora. “Será uma comemoração mais abrangente. Nós vamos tentar abranger, portanto, todos os cabo-verdianos residentes e na diáspora”, afirmou.

O ministro enquadrou ainda as celebrações no contexto histórico recente do país, lembrando que Cabo Verde assinalou, no ano passado, os 50 anos da Independência Nacional.

Sobre o Monumento à Liberdade e Democracia, Augusto Veiga considerou a sua inauguração como um momento central das comemorações, sublinhando o seu valor simbólico e educativo.

“Nós acreditamos que é muito importante esta inauguração e também esse monumento, porque o Monumento à Liberdade e Democracia tem o objectivo de valorizar o significado simbólico, histórico e educativo da liberdade e democracia em Cabo Verde”, disse.

Acrescentou ainda que a edificação do monumento representa um compromisso do Estado para com os valores democráticos.

O programa detalhado das comemorações será divulgado oportunamente, conforme informou.

De referir que em Novembro o Governo aprovou uma resolução que institui oficialmente a comemoração do 35.º aniversário do Dia da Liberdade e da Democracia.

A resolução aprovada estabelece um programa nacional de actividades cívicas, culturais e educativas, a decorrer em Janeiro de 2026, com o objectivo de promover o diálogo intergeracional, valorizar a memória histórica e reforçar a cultura democrática.

Para coordenar as comemorações, foi criada uma Comissão Organizadora presidida pela ministra de Estado e da Defesa Nacional, Janine Lélis, integrando o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas e três personalidades de reconhecido mérito, designadas por despacho do Primeiro-Ministro.

Entre as suas atribuições, a Comissão é responsável pela elaboração do programa oficial das celebrações, pela coordenação das atividades e pela articulação com entidades públicas e privadas, tanto no território nacional como na diáspora.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1258 de 07 de Janeiro de 2026.