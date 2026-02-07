São Filipe assume desafio Capital Cabo-verdiana da Juventude e compromete-se em elevar fasquia

São Filipe assumiu oficialmente a condição de Cidade Capital Cabo-verdiana da Juventude (CCCJ) 2026 numa cerimónia realizada no início da noite de sexta-feira na alameda de Cruz dos Passos e compromete-se em elevar a fasquia da programação.

A iniciativa, segundo o ministro Adjunto do primeiro-ministro e da Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, que presidiu ao acto, não é apenas responsabilidade da câmara ou do Governo, mas de todas as instituições que trabalham com os jovens, sobretudo dos próprios jovens.

Para o governante, desde o lançamento da CCCJ, em 2019, a iniciativa tem sido mais do que um discurso, pois “quem faz a cidade capital são os jovens”.

Destacou que São Filipe será, em 2026, “aquilo que os jovens do Fogo quiserem que seja” e alertou que sem o envolvimento activo da juventude nenhuma entidade conseguirá dinamizar o projecto.

Carlos Monteiro defendeu ainda uma programação descentralizada, que abranja todos os bairros e localidades do município e da ilha, valorizando a tradição, a inovação e o papel estratégico de São Filipe a nível regional e nacional.

Entre as apostas estão actividades nas áreas do desporto, cultura, empreendedorismo social e económico, formação de jovens, promoção do desporto de praia, basquetebol três por três e a possibilidade de São Filipe acolher a futura pista de atletismo da Região Fogo/Brava.

O presidente da Câmara Municipal de São Filipe, Nuías Silva, manifestou “grande satisfação” pela escolha e garantiu que o município tudo fará para honrar e elevar o selo de CCCJ.

Anunciou programas nas áreas da juventude, desporto, inovação, cultura e actividades geradoras de rendimento, com impacto em toda a ilha e possível extensão à ilha Brava.

Entre os projectos estão a abertura do Centro da Juventude de Ponta Verde, a requalificação do campo pelado e sua transformação num campo de sete relvado para jovens das localidades de norte cima, a construção de quadras de basquetebol 3x3 nos bairros de Cobom, Congresso e Achada São Filipe, conclusão da criação de um estúdio de gravação e a organização de eventos desportivos no quadro do programa das festas de São Filipe.

Neste particular, Nuías Silva apelou à parceria do Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) para a realização da primeira edição de volta à ilha em bicicleta com três etapas, sendo duas normais e uma de montanha com a escalada a Chã das Caldeiras.

A representante do Escritório Conjunto do PNUD, Unicef e UNFPA, Adelaide Ribeiro, por seu lado, sublinhou que a CCCJ é um espaço de diálogo e participação cívica e desenvolvimento local.

Está alinhada com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do País (PEDSI), a Agenda 2030 e a Agenda Africana 2063, e reiterou o compromisso das agências com a juventude cabo-verdiana.

Em nome dos jovens, Aline Lopes destacou a expectativa de que a CCCJ seja “menos discurso e mais acção concreta”, com “políticas públicas eficazes e mais oportunidades”, lembrando que o título traz não só expectativas, mas também responsabilidade.