Polícia Municipal de São Filipe deverá ser realidade até final do ano

​A Polícia Municipal (PM), cujo processo de recrutamento encontra-se em curso, deverá entrar em efectividade de funções no último trimestre deste ano, anunciou na segunda-feira, 12, o presidente da Câmara de São Filipe.

Segundo o Nuias Silva, o processo de criação da Polícia Municipal, o concurso público foi lançado e a lista dos candidatos admitidos na primeira fase, correspondente à triagem documental, já foi publicada nos canais oficiais da Câmara Municipal de São Filipe e redes sociais. Ainda este mês terá início a segunda fase do processo, que inclui provas de conhecimento, testes de resistência física e outras avaliações.

A terceira e última etapa será a formação dos futuros agentes, a ser realizada em parceria com o Ministério do Turismo e o Ministério da Administração Interna, mas ministrada na ilha do Fogo, através da Universidade Lusófona de Cabo Verde.

Durante o período de formação, a autarquia prevê a aquisição de equipamentos necessários ao funcionamento da Polícia Municipal, incluindo veículos e outros meios logísticos. Paralelamente, está a ser estudada a localização do futuro comando, que poderá funcionar num edifício público existente, sujeito a eventuais obras de reabilitação.

Uma das hipóteses em análise é a utilização da área anexa ao Mercado de Peixe, que dispõe de espaços de estacionamento e acessos facilitados.

O edil avança que a Polícia Municipal deverá entrar efectivamente em funções apenas no último trimestre do ano e para esta primeira fase, está definido o recrutamento de dez agentes, número que poderá ser ajustado futuramente em função das necessidades do município.