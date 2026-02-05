Governo flexibiliza requisitos para candidatura às Casas Sociais e Casas Jovens

O governo, através do Ministério das Infraestruturas, do Ordenamento do Território e Habitação aprovou uma alteração à Portaria n.º 38/2025, que regula a atribuição de Casas Sociais e Casas Jovens, no âmbito das habitações do Estado na Zona K (Palmarejo Grande) e Achada Limpo.

De acordo com o MIOTH, a decisão surge após a experiência recolhida durante a aplicação do concurso, que revelou dificuldades por parte dos candidatos na obtenção de algumas declarações exigidas.

Com a alteração agora aprovada, passa a ser aceite a declaração sob compromisso de honra para comprovar a residência no município, a composição do agregado familiar e a não posse de casa ou lote de terreno urbano para habitação.

De acordo com o Ministério, as informações prestadas poderão ser posteriormente confirmadas pelas entidades competentes. A medida visa facilitar o processo de candidatura e tornar o acesso à habitação mais célere.

Lembrando que o Governo, através do MIOTH, abriu concurso para o arrendamento subsidiado de habitações do Estado nas zonas de Palmarejo Grande (Zona K) e Achada Limpo, no município da Praia, destinado a famílias de baixo rendimento e jovens entre os 18 e os 40 anos.

As candidaturas decorrem exclusivamente online, no portal noslar.gov.cv, no período compreendido entre 5 e 19 de Fevereiro de 2026, até às 16h00, estando sujeitas a requisitos relacionados com inscrição no Cadastro Social Único, limites de rendimento, não posse de habitação própria e residência no município, entre outros critérios definidos no regulamento.