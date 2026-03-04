Planos de contingência dos aeroportos e portos vão ser atualizados

Cabo Verde vai atualizar os planos de contingência dos aeroportos e portos do arquipélago para incorporar riscos emergentes, como pandemias, eventos climáticos extremos e agentes químicos, biológicos ou radioativos, anunciou esta terça-feira o Governo.

A revisão para o período 2026-2035 será realizada “no âmbito do Programa de Segurança Sanitária para a África Ocidental e Central (HeSP, sigla em inglês), financiado pelo Banco Mundial e pelo Fundo Pandémico” e que atribuiu 29 milhões de dólares (25 milhões de euros) ao arquipélago para diversas iniciativas.

O objetivo do programa é “reforçar a vigilância, fortalecer a capacidade laboratorial e promover a coordenação multissetorial”, explicou o Ministério da Saúde.

Cabo Verde tem cada vez mais ligações aéreas com a Europa, acolhendo mais de um milhão de hóspedes estrangeiros por ano.

Os planos de contingência levam em conta o facto de o transporte aéreo e marítimo ser “pilar fundamental para o desenvolvimento económico e social, mas ampliando riscos de disseminação de doenças infecciosas”.

“Aeroportos e portos constituem pontos estratégicos para a vigilância, prevenção e resposta a ameaças sanitárias, conforme os requisitos do Regulamento Sanitário Internacional”, de que Cabo Verde é signatário.

O processo de revisão dos planos está na fase de recrutamento de consultores e deverá estar concluído até final do primeiro semestre.

Cabo Verde tem quatro aeroportos internacionais (ilhas da Boa Vista, Sal, Santiago, São Vicente) e outros três dedicados a voos domésticos (ilhas do Fogo, Maio e São Nicolau).

Todas as nove ilhas habitadas têm portos ou cais para transportes marítimos domésticos e algumas recebem navios cruzeiros no âmbito de programas turísticos.