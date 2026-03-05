​PJ detém cidadão italiano em São Vicente na sequência de alerta da INTERPOL

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na manhã de terça-feira, 3 de Março, na ilha de São Vicente, um cidadão de nacionalidade italiana procurado pelas autoridades judiciais de Itália, na sequência de um alerta internacional emitido pela INTERPOL.

Segundo informações da PJ, a detenção foi realizada através do Gabinete de Cooperação Internacional e INTERPOL, no âmbito do cumprimento de uma Notícia Vermelha emitida a pedido das autoridades italianas.

O indivíduo, do sexo masculino, de 63 anos, residente na ilha de São Vicente, é indiciado pelos crimes de fraude fiscal e desvio de fundos, alegadamente cometidos em Itália entre os anos de 1998 e 2002.

A operação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, em articulação com o Gabinete Nacional da INTERPOL na Polícia Judiciária.

Após a detenção, o suspeito foi presente às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial. O Tribunal da Relação de Barlavento decretou como medidas de coação a apresentação periódica às autoridades e a interdição de saída do país.

O arguido deverá aguardar em Cabo Verde os trâmites processuais relacionados com o pedido de extradição, permanecendo sujeito às medidas determinadas pelo tribunal.

Foto: depositphotos