Trabalhadores da ASA avançam para greve de três dias após fracasso nas negociações

Os técnicos e o pessoal de suporte à gestão da empresa Aeroportos e Segurança Aérea (ASA) iniciam na próxima segunda-feira, 16, uma greve de três dias, após o "fracasso" das negociações com a administração, anunciou o sindicato.

A decisão foi tornada pública, em conferência de imprensa, pela presidente do Sindicato dos Transportes, Comunicações e Administração Pública (Sintcap), Maria Brito, que explicou que a última tentativa de conciliação, mediada pela Direcção-Geral do Trabalho (DGT), terminou sem qualquer entendimento entre as partes.

Segundo a sindicalista, o caderno reivindicativo abrange os Técnicos de Informação e Comunicação Aeronáutica, os Profissionais de Telecomunicações Aeronáuticas e os trabalhadores das Áreas de Suporte à Gestão.

Em causa está o reenquadramento profissional adequado, a atribuição de subsídios de tecnicidade e de qualificação, pontos que não obtiveram consenso na mesa de negociações.

"Não houve entendimento nem em relação aos três pontos reivindicativos do pré-aviso, nem em relação à fixação dos serviços mínimos", avançou Maria Brito, confirmando que a paralisação terá início às 07:30 de segunda-feira.

Por seu lado, o porta-voz dos trabalhadores, Rui Jesus, fundamentou a luta destas três classes profissionais nos princípios de "justiça laboral, respeito, dignidade e valorização", acusando a administração da ASA de manter uma postura de "clara discriminação".

Conforme explicou, foi identificado um problema de enquadramento com base no sistema integrado de gestão de recursos humanos da empresa, sendo que uma outra classe profissional terá recebido um tratamento de reposicionamento que foi "negado" aos grupos que agora partem para a greve.

"Há uma clara discriminação e é com isso que não concordamos", reforçou Rui Jesus, sublinhando que os trabalhadores sentem falta de consideração por parte da gestão da empresa pública.

Apesar da confirmação da greve, a presidente do Sintcap assegurou que o sindicato e os trabalhadores continuam "abertos ao diálogo", caso a administração da ASA demonstre abertura para resolver os pontos de discórdia antes do início do período de paralisação.