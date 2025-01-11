Projeto “Táxi Seguro” arranca na Praia para reforçar segurança de taxistas e passageiros

Cabo Verde passa a contar, a partir de hoje, com a aplicação “Táxi Seguro”, uma iniciativa que pretende reforçar a segurança e modernizar o serviço de transporte de táxis no país. Os táxis passam a estar ligados ao centro de comando da Polícia Nacional, permitindo uma resposta mais rápida em situações de emergência.

Declarações do ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, esta manhã, à margem da apresentação do projecto “Táxi Seguro”, no TechPark, na cidade da Praia.

“Este é um projeto estruturante para o setor em termos da segurança, mas também em termos da facilitação daquilo que é a atividade dos táxis em Cabo Verde. A valência segurança é fundamental. Os táxis passam a estar conectados com o centro de comando da Polícia Nacional. Mas as pessoas também podem, através do aplicativo, seguir o táxi, pedir o táxi. Há aqui um conjunto de valências que são estruturantes e que vão mudar o setor”, afirma.

De acordo com o ministro, a implementação do projeto será feita de forma gradual e por fases.

“Começa na cidade da Praia, depois estende-se para São Vicente e Sal e num segundo momento para todo o país onde existem táxis. É importante que seja de facto gradual, e faseado para que todos tenham a oportunidade de conseguir saber como funciona, as formações necessárias para os taxistas, para os proprietários e para a própria Polícia Nacional”, refere.

Para o CEO da Smart Solution, Igor Fonseca, empresa responsável pelo desenvolvimento da aplicação, o “Táxi Seguro” traz uma nova realidade para Cabo Verde.

“O táxi seguro permite que qualquer usuário, através de seu telemóvel, solicite um táxi de forma rápida e segura, não tem que se deslocar para a estrada, principalmente de noite, que muitos assaltos são motivado por alguém que se desloca para ir para a estrada principal e pede um táxi ou espera um táxi. Então, a partir desse momento, a partir da sua casa, solicita-se um táxi, espera o táxi, vê o táxi, confirma matrícula e taxista, que é certificado e sabe que vai viajar em segurança”, explica.

A aplicação conta com um botão de pânico, tanto para o passageiro como para o taxista, permitindo uma comunicação imediata com as autoridades em caso de perigo.

O projeto “Táxi Seguro” consiste na implementação de um sistema integrado de comunicação e segurança nos táxis, ligado ao projeto Cidade Segura.