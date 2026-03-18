País

Agravamento do estado do mar poderá condicionar ligações interilhas

PorAnilza Rocha,18 mar 2026 16:26

A CV Interilhas informou que as operações marítimas poderão sofrer condicionamentos, devido à previsão de agravamento significativo do estado do mar nas próximas 48 a 72 horas, de acordo com o Boletim Meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG).

De acordo com a previsão do boletim meteorológico oficial n.º 20260318, as ondas poderão atingir entre 3 e 5 metros, com impacto directo nas ligações interilhas mais expostas, tanto no Barlavento como no Sotavento.

A operadora marítima recomenda, assim, a todos os passageiros que, antes da realização das suas viagens, acompanhem a actualização de informação pela CVI, através dos seus canais oficiais (website e redes sociais), considerando a possibilidade de alterações à programação.

"A CVI continuará a acompanhar a evolução da situação, mantendo o seu compromisso com a segurança e com a regularidade possível das ligações", assegurou a empresa.

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Tópicos

estado do mar ligações interilhas CV Interilhas INMG

Autoria:Anilza Rocha,18 mar 2026 16:26

Editado porAndre Amaral  em  18 mar 2026 17:19

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