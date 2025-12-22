CV Interilhas retoma operações da Linha Redonda após melhoria do estado do mar

Segundo o comunicado, o navio Liberdadi saiu da ilha de São Vicente hoje, 22, com destino à ilha de São Nicolau, após uma avaliação técnica que confirmou a existência de condições adequadas para a realização da viagem em segurança.
A empresa esclarece ainda que os passageiros afectados pelas suspensões registadas nos últimos dias serão acomodados de forma faseada nas próximas viagens, conforme a disponibilidade operacional.
No mesmo comunicado, a empresa agradece a compreensão, a paciência e a colaboração dos passageiros ao longo deste período.