CV Interilhas retoma operações da Linha Redonda após melhoria do estado do mar

A CV Interilhas informou hoje que, na sequência da evolução favorável do estado do mar, foram retomadas as operações da Linha Redonda, que liga as ilhas de São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista e Santiago.

Segundo o comunicado, o navio Liberdadi saiu da ilha de São Vicente hoje, 22, com destino à ilha de São Nicolau, após uma avaliação técnica que confirmou a existência de condições adequadas para a realização da viagem em segurança.

A empresa esclarece ainda que os passageiros afectados pelas suspensões registadas nos últimos dias serão acomodados de forma faseada nas próximas viagens, conforme a disponibilidade operacional.

No mesmo comunicado, a empresa agradece a compreensão, a paciência e a colaboração dos passageiros ao longo deste período.