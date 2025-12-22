Viagens da Linha Redonda suspensas devido a condições do tempo

A CV Interilhas anunciou a suspensão das viagens da Linha Redonda, que liga São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista e Santiago, nos dias 6, 7 e 8, devido a condições meteorológicas adversas no arquipélago.

A empresa aponta que o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) alertou para as condições meteoceanográficas permanecem desfavoráveis, com vento forte e agravamento do estado do mar, sem previsões imediatas de estabilização.

Em nome da segurança de passageiros, tripulações e navios, a empresa decidiu suspender temporariamente as ligações regulares.

Apesar da suspensão, a CV Interilhas informa que hoje, sexta-feira, será realizada uma viagem excecional na ligação São Vicente-São Nicolau -São Vicente, atendendo à previsão de melhoria das condições meteorológicas na zona sul de São Vicente e ao longo da rota.

A viagem São Vicente- São Nicolau será às 09h00 e São Nicolau -São Vicente às 14h00.

A empresa garante que continuará a monitorizar a evolução do tempo e atualizará os passageiros assim que for possível retomar as viagens regulares de forma segura.