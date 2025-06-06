Navio Dona Tututa entra em docagem obrigatória e Liberdadi assegura ligações

A Cv Interilhas informou hoje que o navio Dona Tututa entrou ontem em docagem obrigatória e que durante este período, as ligações das linhas Redonda (São Vicente – São Nicolau – Sal – Boavista – Santiago) e Triangular (São Vicente – São Nicolau – Santiago – São Vicente) estão a ser asseguradas pelo navio Liberdadi.

A empresa explica que a docagem é um processo estatutário indispensável para a renovação dos certificados internacionais do navio, garantindo a sua conformidade com os padrões de segurança, fiabilidade e qualidade operacional. Concluída esta fase, o Dona Tututa regressará às operações.

