Mau estado do mar mantém suspensas viagens interilhas da Linha Redonda

A CV Interilhas informou esta quinta-feira, 18, que as condições do mar continuam adversas em todo o arquipélago e que por isso, as viagens interilhas da Linha Redonda/ Triangular, que liga as ilhas de São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista e Santiago continuam suspensas.

De acordo com o Boletim Meteorológico n.º 20251218, a situação marítima é caracterizada por ondulação elevada, entre 2,0 e 4,5 metros, associada a vento forte, afectando tanto as zonas costeiras como os sectores interilhas.

Face a este cenário, a transportadora marítima considera que não estão reunidas, neste momento, as condições necessárias para a realização das operações com segurança.

“Sempre que as condições do mar não permitem uma operação segura, a CV Interilhas não compromete esse princípio”, refere a empresa.

Entretanto, face à previsão de melhoria das condições marítimas na região de São Vicente e São Nicolau, a CV Interilhas anunciou que irá assegurar, no dia 21 de Dezembro, uma operação específica entre estas duas ilhas.

A programação prevê a partida de São Vicente para São Nicolau às 10h00 e o regresso de São Nicolau para São Vicente às 15h00.

A transportadora garante que continuará a acompanhar a evolução da situação meteorológica e marítima, comprometendo-se a partilhar novas actualizações assim que as condições permitirem a retoma segura das ligações suspensas.