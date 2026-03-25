São Vicente: Instituto do Turismo apresenta estudo de viabilidade do centro de observação de tartarugas em São Pedro

De acordo com uma nota do ITCV, o estudo visa avaliar as condições para o desenvolvimento de um centro de visitantes em São Pedro que contribua para a competitividade e a sustentabilidade da observação de tartarugas marinhas, uma prática turística e ambiental que a comunidade desenvolve há vários anos.
A proposta de criação deste centro de visitantes é vista pela instituição como um “passo significativo” no fortalecimento do turismo sustentável na ilha de São Vicente.
O ITCV sublinha que o projecto pretende conciliar a exploração turística com a preservação dos ecossistemas marinhos, gerando, simultaneamente, impactos positivos no desenvolvimento socio-económico da população local.