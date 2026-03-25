São Vicente: Instituto do Turismo apresenta estudo de viabilidade do centro de observação de tartarugas em São Pedro

O ​Instituto do Turismo de Cabo Verde (ITCV) apresenta hoje o “Estudo de viabilidade do centro de visitantes da actividade de observação de tartarugas em São Pedo, ilha de São Vicente”, focado na sustentabilidade daquela zona costeira.

De acordo com uma nota do ITCV, o estudo visa avaliar as condições para o desenvolvimento de um centro de visitantes em São Pedro que contribua para a competitividade e a sustentabilidade da observação de tartarugas marinhas, uma prática turística e ambiental que a comunidade desenvolve há vários anos.

A proposta de criação deste centro de visitantes é vista pela instituição como um “passo significativo” no fortalecimento do turismo sustentável na ilha de São Vicente.

O ITCV sublinha que o projecto pretende conciliar a exploração turística com a preservação dos ecossistemas marinhos, gerando, simultaneamente, impactos positivos no desenvolvimento socio-económico da população local.