Campanha “Korda Kab Verde! Violénsia maxista ta matá” lançada em São Vicente

A luta contra a violência baseada no género ganha um novo impulso em São Vicente. Sob o lema “Korda Kab Verde! Violénsia maxista ta matá!”, é lançada hoje a campanha de sensibilização que visa combater este flagelo social, com enfoque especial nas comunidades pesqueiras de Mindelo, Calhau e São Pedro.

A iniciativa insere-se no projecto “Promover uma cadeia de pesca integral mais inclusiva e sustentável que promova o acesso aos direitos de mulheres e jovens em São Vicente”, também conhecido como Amdjer d’txeu luta, financiado pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento.

A campanha é implementada pela Associação das Peixeiras do Mindelo em parceria com a ONG Paz e Desenvolvimento. Em entrevista à Rádio Morabeza, Diandra Monteiro, do projecto Amdjer d’txeu luta, explica o objectivo da iniciativa.

“A campanha de sensibilização é dirigida à população de pesca artesanal, para prevenir e combater a violência baseada no género, com foco nas comunidades piscatórias de Calhau, São Pedro e também para a Cidade de Mindelo, precisamente na zona do mercado de peixe, e não só, é para toda a sociedade civil. A violência baseada no género é um problema que já faz parte da cultura de Cabo Verde. Mas não pode ser assim”, afirma.

A campanha procura esclarecer o público sobre os vários tipos de violência, incluindo as formas psicológicas e simbólicas, promover a cultura da paz, combater estigmas e ideias preconcebidas.

“As pessoas associam a VGB com a violência física, mas temos outros tipos de violências, como violência patrimonial, quando o seu companheiro quer controlar o seu dinheiro. Temos também violência psicológica - um exemplo é quando uma mulher não quer ter filhos, não quer ser dona de casa, e o seu companheiro faz violência psicológica. E é isso a ideia de “Korda Kab Verde! Violénsia maxista ta matá!”. É para informar a comunidade sobre recursos concretos e como podem fazer denúncia. VBG é um crime público, não só podemos como devemos fazer denúncias”, refere.

O objectivo da campanha é informar, educar e mobilizar a sociedade para prevenir e denunciar casos de violência de género.