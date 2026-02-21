Astrigilda Silveira toma posse como nova reitora da Uni-CV

A nova reitora da Universidade de Cabo Verde, Astrigilda Silveira, foi empossada hoje, na cidade da Praia, pelo ministro da Educação, Amadeu Cruz.

A dirigente assumiu o compromisso de liderar a universidade pública com transparência, humanidade e propósito.

Segundo Astrigilda Silveira, a visão que orientou a sua candidatura, humanizar, colaborar e transformar , também irá guiar o seu mandato.

“Sinto uma honra imensa por assumir, perante o país, o compromisso de liderar esta universidade com transparência, humanidade e propósito. Assumo este mandato com humildade, mas também com determinação, com a consciência de que liderar uma universidade pública é, acima de tudo, servir o conhecimento, servir a juventude, servir o país”, afirmou.

Astrigilda Silveira afirmou ainda que, embora o mandato seja de quatro anos, o seu programa de ação foi pensado para um horizonte de dez anos.

“Acreditamos que a transformação institucional exige continuidade, coerência e coragem para olhar além do ciclo eleitoral, em direção ao legado que queremos deixar às próximas gerações. É com este horizonte de longo prazo que assumo integralmente todos os compromissos estruturantes presentes na minha carta de compromisso”, afirmou.

Para o reitor cessante, José Arlindo Barreto, a posse da nova reitora não representa apenas uma mudança de liderança,mas também a afirmação da competência, do mérito e da liderança feminina.

“Estou convencido de que a professora, a nova reitora, com a experiência que possui na gestão desta casa, saberá honrar a missão da nossa universidade, dando continuidade à promoção da qualidade, da inovação e da inclusão, e procurando inspirar toda a comunidade académica com o seu exemplo de dedicação e competência aqui mencionados”, referiu.

O antigo reitor destacou que a experiência de dirigir a universidade foi enriquecedora, tanto no plano intelectual como no humano, e que servir a instituição foi um privilégio.

Astrigilda Silveira venceu as eleições na Uni-CV após conquistar 50,65% dos votos na segunda volta, contra 46,63% do seu adversário, Crisanto Barros.