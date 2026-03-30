EasyJet já liga Porto a São Vicente. Primeiro voo aterrou hoje no Mindelo

A nova ligação aérea entre o Porto e o Aeroporto Internacional Cesária Évora começou hoje a operar, com a aterragem do primeiro voo da EasyJet em São Vicente, anunciou a Cabo Verde Airports.

A nova ligação, inaugurada hoje, concretiza a expansão anunciada anteriormente pela companhia aérea low-cost, que previa o início desta rota a 30 de Março de 2026, com dois voos semanais, às terças e quintas-feiras, integrados no programa de verão e com operação até 16 de Outubro.

Segundo informações divulgadas anteriormente pelo Instituto do Turismo de Cabo Verde, esta ligação insere-se numa estratégia mais ampla de reforço da conectividade aérea do país com a Europa, sobretudo com mercados emissores relevantes como Portugal.

A companhia tem também prevista a abertura de uma nova rota entre Bristol e a ilha do Sal a partir de 1 de Maio de 2026, com três voos semanais. Esta ligação vem juntar-se às rotas já existentes a partir de Londres Gatwick e Manchester.

Para o verão de 2026, a empresa confirmou ainda a continuidade das ligações entre Portugal e as ilhas de São Vicente, Boa Vista, Sal e Santiago, cujos voos já se encontram disponíveis para reserva.

No plano global das operações, durante o inverno de 2025 (W25), a EasyJet prevê realizar 1.189 voos com origem ou destino em Cabo Verde, disponibilizando mais de 213 mil lugares.

Um aumento da oferta que visa responder à crescente procura, tanto de turistas europeus como da diáspora cabo-verdiana.

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