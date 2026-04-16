​CV Interilhas reforça ligação marítima para ilha do Fogo no âmbito das festas de Nhô São Filipe

Esta operação visa dar uma resposta direta ao aumento da procura registado neste período festivo, assegurando o transporte de passageiros e mercadorias com maior capacidade e regularidade, em linha com o nosso compromisso de garantir a mobilidade interilhas e apoiar a dinâmica económica local.
A CV Interilhas avisa que estas viagens extraordinárias não terão impacto no modelo operacional da Linha de Sotavento, mantendo-se inalteradas as três ligações semanais regulares Santiago/Fogo/Brava.
A mesma fonte informa que os bilhetes já se encontram disponíveis para venda nos balcões da CV Interilhas e online, através do seguinte link:
https://cvinterilhas.ferrycloud.com/B2C-FerryCloud/
Programação das viagens extraordinárias:
18 de Abril – Sábado
Santiago → Fogo – 23h00
19 de Abril – Domingo
Fogo → Santiago – 04h00
28 de Abril – Terça-feira
Santiago → Fogo – 09h00
Fogo → Santiago – 14h00
29 de Abril – Quarta-feira
Santiago → Fogo – 15h00
Fogo → Santiago – 20h00
2 de Maio – Sábado
Santiago → Fogo – 23h00
3 de Maio – Domingo
Fogo → Santiago – 04h00