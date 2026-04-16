​CV Interilhas reforça ligação marítima para ilha do Fogo no âmbito das festas de Nhô São Filipe

A CV Interilhas informa que, no âmbito das festividades de Nhô São Filipe, na ilha do Fogo, irá reforçar as ligações marítimas entre Santiago e Fogo, através da realização de viagens extraordinárias entre os dias 18 de Abril e 3 de Maio.

Esta operação visa dar uma resposta direta ao aumento da procura registado neste período festivo, assegurando o transporte de passageiros e mercadorias com maior capacidade e regularidade, em linha com o nosso compromisso de garantir a mobilidade interilhas e apoiar a dinâmica económica local.

A CV Interilhas avisa que estas viagens extraordinárias não terão impacto no modelo operacional da Linha de Sotavento, mantendo-se inalteradas as três ligações semanais regulares Santiago/Fogo/Brava.

A mesma fonte informa que os bilhetes já se encontram disponíveis para venda nos balcões da CV Interilhas e online, através do seguinte link:

https://cvinterilhas.ferrycloud.com/B2C-FerryCloud/





Programação das viagens extraordinárias:

18 de Abril – Sábado

Santiago → Fogo – 23h00

19 de Abril – Domingo

Fogo → Santiago – 04h00

28 de Abril – Terça-feira

Santiago → Fogo – 09h00

Fogo → Santiago – 14h00

29 de Abril – Quarta-feira

Santiago → Fogo – 15h00

Fogo → Santiago – 20h00

2 de Maio – Sábado

Santiago → Fogo – 23h00

3 de Maio – Domingo

Fogo → Santiago – 04h00