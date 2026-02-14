Cabo Verde inicia testes da tecnologia 5G

Arrancou hoje a fase piloto da tecnologia 5G em Cabo Verde, numa parceria entre o Parque Tecnológico de Cabo Verde e a CVTelecom. De acordo com o responsável do Departamento de Gestão de Projetos de Engenharia da CVTelecom, Valdemar Monteiro, a tecnologia oferece cerca de dez vezes mais capacidade de internet e um tempo de resposta praticamente imediato.

“O 5G é uma tecnologia disruptiva a nível mundial, com particular impacto para Cabo Verde, sobretudo na componente tecnológica. Esta tecnologia deverá proporcionar uma ultra grande largura de banda, cerca de 10 vezes superior àquela a que estamos habituados com o 4G, bem como uma latência muito baixa, essencial para aplicações em tempo real, como jogos e sistemas de controlo de movimento. Além disso, permite a utilização massiva de dispositivos AIoT. Portanto, estas são as principais características da tecnologia 5G”, defende.

Segundo o responsável, o lançamento comercial do 5G em Cabo Verde está previsto para o período entre 2027 e 2028 e a sua implementação deverá começar nas zonas urbanas, posteriormente alargada de forma gradual a outras áreas do país.

Valdemar Monteiro garante que o 5G poderá oferecer um desempenho superior ao Starlink, devido à menor distância de transmissão e à maior eficiência tecnológica, o que assegura uma melhor qualidade de ligação.

“Posso dizer que o 5G é melhor do que a Starlink, isto é um princípio simples das telecomunicações. Podemos usar tecnologias base semelhantes, mas temos uma distância muito maior que a satélite e nós temos aqui os sites que têm tecnologia semelhante, mas mais próxima. Portanto, é expectável que as condições dadas por 5G sejam melhores que as de Starlink, mas é por questões simples, questões físicas, distância. As distâncias que eles usam para satélite são mais distantes, portanto, a tecnologia de 5G e a capacidade de afinação é um tratamento de mais proximidade. Nós temos outras possibilidades de chegar, chegar a um site não é como chegar a um satélite”, garante.

Para o administrador do TechPark, Carlos Delgado, a introdução desta fase piloto no Parque Tecnológico de Cabo Verde alinha-se com o trabalho desenvolvido na promoção da inovação, bem como no teste e desenvolvimento de soluções tecnológicas.

“O TechPark é um espaço para fazer experiência, inovação e transformar ideias em realidade, então a colocação da experiência piloto de 5G no TechPark vai ao encontro do que fazemos aqui no TechPark, ou seja, a ideia é trazer para um ambiente onde temos toda a infraestrutura montada de forma a começar a desenvolver soluções de startups, de telemedicina para uma zona que tem toda a infraestrutura preparada para”, salienta.

O administrador sublinha ainda que esta inovação representa uma mais-valia para as empresas instaladas no TechPark, uma vez que permite o desenvolvimento e a experimentação de soluções em tempo real.

Esta fase piloto terá a duração de 12 meses e decorre no TechPark, na cidade da Praia.