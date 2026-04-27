Porto da Praia ganha nova gare marítima de passageiros com mais de 1.600 m²

A a autoridade portuária cabo-verdiana (ENAPOR) informou hoje que já se encontram em curso as obras de construção da nova gare marítima de passageiros, uma infra-estrutura que visa modernizar o porto e melhorar as condições de acolhimento aos utentes.

De acordo com a entidade, o projecto contempla uma área superior a 1.600 metros quadrados, distribuída por dois pisos, e está pensado para proporcionar maior conforto a passageiros e visitantes.

A nova gare deverá igualmente reforçar a segurança, optimizar o atendimento e aumentar a eficiência operacional daquela infra-estrutura portuária.

“Esta nova infraestrutura permitirá oferecer maior conforto aos passageiros e visitantes, reforçar a segurança, melhorar as condições de atendimento e aumentar a eficiência operacional do porto”, lê-se.

Durante o período de execução das obras, o acesso a algumas áreas do porto poderá estar condicionado. Nesse sentido, a entidade apela à compreensão dos utentes para os eventuais constrangimentos causados.

“Estamos a trabalhar hoje para vos receber melhor amanhã”, refere a ENAPOR.