Porto da Praia ganha nova gare marítima de passageiros com mais de 1.600 m²

De acordo com a entidade, o projecto contempla uma área superior a 1.600 metros quadrados, distribuída por dois pisos, e está pensado para proporcionar maior conforto a passageiros e visitantes.
A nova gare deverá igualmente reforçar a segurança, optimizar o atendimento e aumentar a eficiência operacional daquela infra-estrutura portuária.
“Esta nova infraestrutura permitirá oferecer maior conforto aos passageiros e visitantes, reforçar a segurança, melhorar as condições de atendimento e aumentar a eficiência operacional do porto”, lê-se.
Durante o período de execução das obras, o acesso a algumas áreas do porto poderá estar condicionado. Nesse sentido, a entidade apela à compreensão dos utentes para os eventuais constrangimentos causados.
“Estamos a trabalhar hoje para vos receber melhor amanhã”, refere a ENAPOR.