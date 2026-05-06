Japão disponibiliza bolsas de estudo para cabo-verdianos. Candidaturas decorrem até 22 de Maio

O Ministério da Educação anunciou hoje que o Governo do Japão disponibilizou a Cabo Verde um conjunto de bolsas de estudo para formação superior naquele país, no âmbito do ano fiscal japonês de 2027/28.

Segundo a nota divulgada, as bolsas abrangem os níveis de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento e destinam-se a candidatos que pretendam prosseguir estudos em instituições japonesas.

O processo de selecção inclui a realização de um teste escrito obrigatório. As provas escritas e orais estão agendadas para os dias 24 e 25 de Junho de 2026, na cidade da Praia, sendo que o local exacto será comunicado posteriormente aos candidatos.

Os interessados devem submeter as candidaturas até ao dia 22 de Maio, prazo considerado improrrogável. A documentação necessária e outras informações podem ser consultadas através do portal oficial disponibilizado pela organização.

De acordo com o Ministério da Educação, os documentos de candidatura não necessitam de tradução para a língua inglesa nesta fase, sendo esse procedimento exigido apenas após a selecção dos candidatos.

Como requisito obrigatório, os candidatos devem possuir domínio da língua inglesa, tanto ao nível da comunicação oral como escrita.

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