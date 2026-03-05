País

Roménia abre bolsas de estudo para estudantes cabo-verdianos para o ano académico 2026/2027

PorSheilla Ribeiro,5 mar 2026 11:44

O Ministério da Educação informou esta quarta-feira, 4, que estão abertas as candidaturas para bolsas de estudo destinadas a cidadãos estrangeiros que pretendam frequentar o ensino superior na Roménia no ano académico 2026/2027.

Segundo um comunicado divulgado pela tutela, as bolsas são disponibilizadas no âmbito do programa anual de bolsas oferecido pelo Governo romeno e destinam-se a diferentes níveis de formação académica.

Assim, estão disponíveis bolsas para cursos de licenciatura, com duração entre três e seis anos, dependendo da especialização; programas de mestrado, com duração de um a dois anos; e doutoramento, com duração de quatro anos.

O Ministério da Educação esclarece, contudo, que não serão concedidas bolsas para cursos nas áreas de Medicina, Medicina Dentária e Farmácia.

As candidaturas devem ser submetidas exclusivamente através do portal oficial do programa, disponível em https://studyinromania.gov.ro.

O prazo para a submissão das candidaturas termina no dia 31 de Março de 2026.

