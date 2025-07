Programa de Alimentação Escolar da FICASE beneficia mais de 90 mil alunos

Mais de 90 mil alunos das escolas nacionais recebem refeições através do Programa de Alimentação e Saúde Escolar, implementado pela Fundação Cabo-verdiana de Acção Social Escolar (FICASE).

De acordo com o Ministério da Educação, o programa beneficia um total de 90.019 alunos, sendo 14.444 do Pré-Escolar, 71.295 do Ensino Básico Obrigatório e 4.280 do Ensino Secundário.

A FICASE desenvolve também outras ações que complementam o apoio à educação em Cabo Verde. No Ensino Superior, cerca de 3.560 estudantes recebem bolsas e subsídios de estudo.

No privado, diz o Ministério da Educação, a fundação assegura o pagamento de propinas a 203 estudantes do ensino secundário, incluindo jovens em situação de vulnerabilidade, como empregadas domésticas, ex-reclusos e ex-toxicodependentes.

O programa de Transporte Escolar garante que cerca de 8.000 alunos do ensino básico e secundário tenham acesso às escolas, particularmente em zonas afetadas pela reorganização da rede educativa.

Além disso, 278 alunos recebem apoio para pagamento de mensalidades em residências estudantis, permitindo-lhes estudar longe das suas comunidades de origem.

O Ministério da Educação refere ainda que a FICASE também coordena o apadrinhamento de 204 alunos, proporcionando suporte adicional ao percurso educativo.

Para garantir que todos os alunos tenham os materiais necessários, 36.867 estudantes recebem kits escolares compostos por mochilas, cadernos, manuais e batas. A fundação ainda disponibiliza 47 títulos de manuais escolares a um preço médio de 250 escudos, tornando o material didático mais acessível.