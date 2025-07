Cabo Verde investe na formação de 75 monitoras para reforçar educação pré-escolar

O Ministério da Educação, FICASE e EU Católica assinaram hoje acordo para financiar a formação superior de 75 monitores do pré-escolar, reforçando a inclusão e melhoria na qualidade do ensino infantil no país.

A Escola Universitária Católica de Cabo Verde (EU Católica), a Fundação Cabo-verdiana de Acção Social e Escolar (FICASE) e o Ministério da Educação, através da Direcção-Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão, assinaram um protocolo de cooperação que visa fortalecer a formação de monitoras do ensino pré-escolar, com apoio financeiro ao abrigo do Programa de Apoio à Reforma Educativa Prioritária (PAREP-CV).

O protocolo, com vigência até 2029, assegura o financiamento de 60% das propinas para 75 estudantes actualmente inscritos na licenciatura em Ciências da Educação, Infância e Família da EU Católica.

O objectivo da assinatura do protocolo é garantir que mais profissionais da infância possam qualificar-se, independentemente da sua condição socioeconómica, contribuindo de forma mais competente e consciente para o desenvolvimento da educação pré-escolar no país.

Durante a cerimónia, o director da EU Católica, padre José Eduardo Afonso, destacou que este acordo é "mais um passo importante para o futuro da educação pré-escolar em Cabo Verde" e sublinhou o compromisso da instituição em formar profissionais com base em valores humanos, competência pedagógica e consciência social.

O director da EU Católica enalteceu também a recente assinatura de parcerias com universidades internacionais, como a Universidade Aberta e a Universidade Católica Portuguesa, que vêm reforçar o modelo pedagógico da instituição e sua integração na rede global das universidades católicas.

Já o presidente do Conselho de Administração da FICASE, Adilson Freire, reforçou que a fundação continuará a apoiar iniciativas que promovam a equidade e a inclusão no ensino, “Investindo na educação pré-escolar, estamos a investir num futuro melhor”, afirmou, lembrando que a FICASE já gere programas importantes de apoio ao ensino superior, e que este protocolo representa uma extensão natural desse trabalho.

Por sua vez, o director-geral do Planeamento e Orçamento do Ministério da Educação, Wilson Moreno, lembrou que o sector pré-escolar é uma das áreas prioritárias do PAREP-CV, tendo como meta a universalização do acesso à educação de base.

“Estamos a ver um sonho a tornar-se realidade. Queremos garantir que todas as crianças tenham acesso a um ensino pré-escolar de qualidade, com profissionais devidamente capacitados”, afirmou Moreno.

O protocolo tripartido é apontado como um exemplo de compromisso interinstitucional com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial no que respeita à educação inclusiva, equitativa e de qualidade.

Mais do que uma formalidade, este acordo representa um passo concreto no empoderamento de dezenas de mulheres que, com dedicação e formação adequada, estão a transformar o presente e o futuro das crianças cabo-verdianas.