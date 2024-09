Professores confirmam greve para 19 e 20 após falha nas negociações com ME

O Sindicato Democrático dos Professores(SINDPROF)anunciou hoje a confirmação da realização de uma greve nacional dos docentes nos dias 19 e 20 de Setembro, após o encontro de negociação com o Ministério da Educação (ME), mediado pela Direção-Geral do Trabalho (DGT), ter terminado sem um acordo.

No Facebook, o SINDPROF diz que a reunião realizada hoje, terminou sem nenhum consenso, e os professores decidiram “intensificar” a luta por suas reivindicações. “Infelizmente, o encontro com o ME na DGT terminou sem nenhum consenso. E perante isto, não nos resta outra alternativa que não seja intensificar a luta dos professores através da greve”, escreveu o sindicato. Os professores exigem melhores condições de trabalho e respostas às suas reivindicações, que incluem questões salariais e de progressão na carreira. A paralisação visa pressionar o governo para que as suas demandas sejam atendidas. No passado dia 11, os sindicatos, SINDPROF e SINDEP formalizaram um pré-aviso de greve para os dias 19 e 20 de Setembro, em decorrência do não cumprimento e o incumprimento dos compromissos assumidos sobre a resolução dos pendentes (publicação e pagamento dos subsídios pela não redução da carga horária), a não disponibilidade de negociações para a revisão do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente, depois do veto presidencial da proposta do Decreto-Lei que aprova o PCFR para a Classe Docente.

