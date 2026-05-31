ENAPOR bate recordes operacionais em 2025

A ENAPOR – Portos de Cabo Verde encerrou o exercício económico de 2025 com resultados financeiros e operacionais considerados históricos, consolidando uma trajectória de crescimento sustentado e reforçando o papel estratégico da empresa no sector logístico e marítimo nacional. Os dados foram apresentados e aprovados esta quarta-feira, 21, durante a Assembleia Geral Ordinária de Accionistas da empresa, realizada no Mindelo.

O relatório de gestão e contas referente a 2025 revela um aumento significativo dos principais indicadores financeiros da empresa, com destaque para o resultado líquido, que atingiu os 337,778 milhões de escudos, representando um crescimento de 38,8% face ao exercício de 2024.

Os resultados antes de impostos fixaram-se em 488,772 milhões de escudos, enquanto o EBITDA (sigla em inglês para Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) alcançou 1,032 mil milhões de escudos, traduzindo um aumento homólogo de 7,2%.

Segundo a ENAPOR, o desempenho positivo resulta sobretudo do aumento das prestações de serviços, que cresceram 13,2% em relação ao ano anterior, impulsionadas pela dinâmica da actividade portuária e pela crescente procura pelos serviços prestados pela empresa.

Gastos também aumentaram

A empresa reconhece, contudo, que 2025 também foi marcado por um aumento dos gastos operacionais, que cresceram 11,1%, num contexto de reforço da capacidade operacional, realização de investimentos e melhoria contínua dos serviços. Ainda assim, a administração considera que os resultados alcançados demonstram a capacidade da empresa de gerar valor de forma sustentável, mantendo uma trajectória sólida de crescimento e rentabilidade.

No plano operacional, a ENAPOR voltou a registar números recorde. A movimentação de mercadorias atingiu 3.089.336 toneladas em 2025, o que representa um crescimento homólogo de 3,4% e estabelece um novo máximo histórico para a empresa.

Já a movimentação de contentores totalizou 100.091 TEUs (Twenty-foot Equivalent Unit), registando um aumento de 10% face ao ano anterior. A empresa destaca este resultado como um marco histórico para os Portos de Cabo Verde, uma vez que foi a primeira vez que a barreira dos 100 mil TEUs movimentados num único exercício foi ultrapassada.

Actividade portuária a crescer

Os dados divulgados pela ENAPOR confirmam o crescimento gradual da actividade portuária nacional, num período marcado por uma maior dinâmica do comércio marítimo e pela recuperação de alguns sectores ligados à economia azul. A empresa considera que os resultados demonstram também a crescente importância dos portos cabo-verdianos enquanto plataformas logísticas de apoio ao abastecimento nacional e às ligações internacionais.

Plataforma de frio

Outro indicador destacado no relatório é a recuperação da movimentação de pescado, associada à retoma da Plataforma de Frio do Mindelo sob gestão da ENAPOR. Segundo a empresa, esta evolução reforça o compromisso com a cadeia do frio, a qualidade dos produtos e a segurança alimentar.

A Plataforma de Frio do Mindelo tem sido considerada estratégica para o sector das pescas e para o reforço da capacidade de conservação e exportação de pescado, sobretudo num contexto em que Cabo Verde procura posicionar-se como um centro regional ligado à economia marítima e às actividades portuárias.

Os números apresentados indicam ainda que a tendência de crescimento se mantém em 2026. Nos primeiros quatro meses do ano, a movimentação de mercadorias atingiu 1.004.134 toneladas, representando um crescimento de 16% em comparação com o mesmo período de 2025.

No mesmo período, a movimentação de contentores chegou aos 36.165 TEUs, o que corresponde a um aumento homólogo de 14%.

Dinâmica de crescimento

A empresa entende que estes indicadores demonstram a continuidade da dinâmica de crescimento observada em 2025 e reforçam as perspectivas positivas para o desempenho operacional ao longo deste ano.

No relatório aprovado pelos accionistas, a ENAPOR sublinha ainda a importância dos investimentos estruturantes actualmente em curso, com destaque para a modernização das infra-estruturas portuárias, a aposta na digitalização dos serviços, a transição energética e a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados aos clientes e parceiros.

Nos últimos anos, a empresa tem vindo a apostar em processos de modernização considerados essenciais para aumentar a competitividade dos portos nacionais, melhorar a eficiência operacional e responder ao crescimento da procura. Entre as prioridades estão também a redução de custos operacionais, a optimização dos processos logísticos e a adaptação às exigências ambientais e tecnológicas do sector marítimo internacional.

A apreciação da administração e dos órgãos de fiscalização da empresa, realizada durante a Assembleia Geral, foi descrita como bastante positiva, reflectindo a satisfação dos accionistas relativamente ao desempenho alcançado pela ENAPOR em 2025.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1278 de 27 de Maio de 2026.