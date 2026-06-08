​CNE confirma pagamento de mais de 80% dos membros das Assembleias de Voto das Eleições Legislativas de 17 de Maio

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) informa que o processo de pagamento dos membros das Assembleias de Voto das Eleições Legislativas de 17 de Maio de 2026 encontra-se em fase avançada de execução, e que já efectuou o pagamento de mais de 80% dos cerca de 8000 membros.

Em publicaçao na rede social, a CNE sublinha que continua a enfrentar algumas dificuldades relacionadas com incorreções nos dados bancários e de identificação de alguns beneficiários, situação que diz ter motivado a devolução de listas por parte dos bancos e consequentes atrasos no processamento dos respetivos pagamentos.

“Neste momento, permanecem pendentes os pagamentos referentes aos concelhos de São Domingos, Porto Novo, São Filipe e Mosteiros. As listas destes concelhos encontram-se em fase de correção e atualização, de modo a serem novamente submetidas a bancos para processamento”, esclarece.

Assim, a CNE lamenta os constrangimentos causados por esta situação, pede desculpas aos membros das Assembleias de Voto afectados e garante que está a envidar todos os esforços para concluir o processo com a maior brevidade possível.

A CNE apela ainda aos beneficiários para não indicarem contas bancárias de terceiros para efeitos de pagamento, “uma vez que as instituições bancárias não aceitam a transferência de valores para contas cujo titular não corresponda ao beneficiário identificado na lista de pagamento”.