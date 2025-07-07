SIACSA denuncia falta de equipamentos, viaturas e pessoal nos Bombeiros da Praia

Os bombeiros municipais da Cidade da Praia enfrentam falta de equipamentos, escassez de viaturas e número insuficiente de pessoal. A denúncia foi feita hoje, durante uma conferência de imprensa na Cidade da Praia, por Gilberto Lima, presidente do SIACSA.

“Queremos denunciar de forma clara e direta três problemas estruturais gravíssimos que comprometem o socorro e a segurança na nossa capital, Primeiro, a falta de equipamentos de combate a incêndios, segundo, a escassez de viaturas operacionais e o terceiro, a grave carência de recursos humanos. Denunciamos essas situações porque, de facto, a nossa frota atual é manifestamente insuficiente para atender às necessidades da cidade”, denuncia.

Segundo o líder sindical, a falta de recursos humanos coloca em risco tanto a saúde dos bombeiros como a eficiência do serviço de emergência.

“Nós encontramos numa situação severamente sobrecarregada, faltam operacionais para garantir as equipas de intervenção necessárias, o que gera uma exaustão física e psicológica insustentável nos profissionais que estão ao serviço dos bombeiros. Não podemos continuar a exigir que tão poucos façam o trabalho de muitos. Sem colocar todo o sistema em risco ou colapso”, realça.

O bombeiro de 3.ª classe, Isaías de Melo, afirma que o acidente de viação e o incêndio na Ponta de Belém evidenciaram as dificuldades operacionais enfrentadas pela corporação de bombeiros da capital, sobretudo devido à falta de equipamentos.

“Os bombeiros da Praia estão praticamente sem condições, em termos de equipamentos é uma situação que já se arrasta há seis anos. A forma de gestão da corporação precisa ser revista, mas não são os bombeiros que devem pagar por isso. As entidades têm de assumir as suas responsabilidades, porque precisamos de ter equipamentos para servir a cidade da Praia, e elas são obrigadas a disponibilizar esses equipamentos. Há cerca de dois meses realizamos uma manifestação, uma chamada de atenção para a população para saberem as carências que os bombeiros têm. Hoje, com o acidente de viação e o incêndio em Ponta Belém que ocorreram praticamente ao mesmo tempo, mostrou todos os problemas dos bombeiros”, afirma.

O bombeiro acrescenta que as autoridades competentes precisam de agir com urgência, uma vez que a situação dos bombeiros é considerada grave.