​Presidente da República nos Estados Unidos para apoiar os Tubarões Azuis no Mundial

O Presidente da República, José Maria Neves, partiu na madrugada desta quarta-feira, 10, para os Estados Unidos da América, numa missão que combina o apoio institucional à participação de Cabo Verde na Copa do Mundo de Futebol com uma agenda de proximidade junto das comunidades cabo-verdianas nos estados de Massachusetts, Rhode Island e Geórgia.

Segundo uma nota da Presidência da República, a deslocação culminará em Atlanta, onde o Chefe de Estado assistirá ao jogo inaugural da Seleção Nacional frente à Espanha, um momento de elevado significado para Cabo Verde e para todos os cabo-verdianos, dentro e fora do país, que representa mais uma afirmação da capacidade, da ambição e do talento nacionais no panorama internacional.

Durante a sua missão, o Presidente da República desenvolverá um vasto programa de contactos com instituições comunitárias, organizações sociais, líderes associativos, autoridades locais e membros da diáspora, valorizando o papel que as comunidades cabo-verdianas desempenham na promoção da imagem do país, na preservação da identidade cultural e no fortalecimento das ligações entre Cabo Verde e os Estados Unidos.

Em Massachusetts, o Presidente visitará diversas instituições de apoio social e de cuidados à população sénior, bem como estruturas ligadas à saúde e ao bem-estar comunitário, com particular incidência nas organizações criadas e dinamizadas por cabo-verdianos.

A mesma fonte indica que o Chefe de Estado terá igualmente encontros com as comunidades de Brockton e New Bedford, duas cidades historicamente ligadas à presença cabo-verdiana nos Estados Unidos, onde poderá testemunhar o dinamismo das associações e o contributo da diáspora para o desenvolvimento local e para a afirmação da cultura cabo-verdiana.

“A agenda contempla, ainda, encontros com responsáveis políticos norte-americanos, destacando-se uma visita de cortesia à Governadora do Estado de Massachusetts, Maura Healey, bem como contactos com eleitos estaduais e representantes cabo-verdianos em funções públicas, num reconhecimento do crescente protagonismo da comunidade cabo-verdiana na vida política e institucional norte-americana”, revela.

Em Rhode Island, José Maria Neves participará num encontro promovido pelo Centro Progressista de Cabo Verde, uma das mais antigas associações cabo-verdianas da América, iniciativa dedicada à promoção e preservação da cultura cabo-verdiana e que reunirá representantes associativos e diversas personalidades da região.

A missão incluirá também uma cerimónia solene de condecoração de membros da comunidade cabo-verdiana radicada em Massachusetts e do projeto humanitário “Zé Luís Solidário”, em reconhecimento pelo seu contributo para a solidariedade, a promoção da cultura cabo-verdiana e o apoio ao desenvolvimento social.

No âmbito da valorização do empreendedorismo da diáspora, o Presidente da República participará, como orador principal, num evento promovido pela Associação Cabo-verdiana de Boston, dedicado ao reconhecimento de empresários cabo-verdianos que se têm destacado pelo impacto e longevidade dos seus negócios.

Já em Atlanta, para além de assistir ao histórico encontro entre Cabo Verde e Espanha, o Chefe de Estado terá encontros com autoridades locais, incluindo o Mayor da cidade, André Dickens, e participará em iniciativas de acolhimento e convívio com a comunidade cabo-verdiana residente na Geórgia.

Conforme a mesma fonte, esta deslocação promove a união de toda a Nação neste momento elevado do futebol cabo-verdiano e do desporto nacional, ao mesmo tempo que reforça os laços entre Cabo Verde e a sua diáspora, reconhecendo o papel fundamental das comunidades emigradas na construção da Nação, na afirmação internacional do país e na promoção de uma cidadania global cada vez mais activa e participativa.